Balıkesir Balya\'da Ahmet Aydoğan\'ın evindeki yangının nedeni araştırılıyor

Balıkesir Balya'da Ahmet Aydoğan'ın evindeki yangının nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Balya ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, Aydoğan'ın kahvehaneye gitmesinin ardından başladı ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Balya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Aydoğan'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Aydoğan'ın evinden ayrılıp kahvehaneye gitmesinin ardından başlayan yangının çıkış nedeninin tespiti için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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