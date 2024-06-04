Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Mehmet Refik Gündoğan'ı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Aytekin Durmaz'ı atadı.

Kadrosunu oluşturmaya devam eden Akın, Genel Sekreter Yardımcılığı'na inşaat mühendisi Mehmet Refik Gündoğan'ı getirirken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ise Balıkesir Üniversitesinde görev yapan eski süper lig hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman gözlemcisi Aytekin Durmaz'ı atadı.