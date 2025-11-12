Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, MHP Genel Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, MHP Genel Başkanını Ziyaret Etti

12.11.2025 18:27
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerini ziyaret ederek, misafirperverlikleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerini ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, MHP Genel Merkezi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP MYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın, "MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi, Genel Başkan Yardımcısı Sn. İzzet Ulvi Yönter'i, MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

