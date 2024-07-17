Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aşure Günü'nde 4 Bin Kişilik Aşure Hayrı Düzenledi

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü'nde, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi ile Karesi ilçesine bağlı kırsal Kabakdere Mahallesi'nde 4 bin kişilik aşure hayrı düzenledi.

Her yıl Muharrem ayının 10'uncu gününde kutlanan Aşure Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aşure hayrı gerçekleştirildi. Büyükşehir, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi'nde ve Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'nde toplam 4 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

Balıkesir Belediyesi Meclis üyesi Ferit Gündoğdu de Macarlar ve Kabakdere Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ahmet Akın'ın selam ve sevgilerini ileten Gündoğdu, vatandaşların Muharrem ayını kutladı.

Büyükşehir ekipleri, Muharrem ayı boyunca şehrin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikramında bulunmaya devam edecek.