Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dere Temizliği Yapıyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Dereboyu Caddesi'ndeki ve Galericiler Sitesi arkasındaki dere yatağını temizledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dere yataklarında oluşan kirliliğin ve kötü kokunun önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. BASKİ'ye bağlı ekipler, Karesi İlçesi'ne bağlı Paşaalanı ve Kuvayı Milliye mahalleleri sınırlarındaki Dereboyu Caddesi üzerindeki ve Galericiler Sitesi arkasındaki dere yataklarını temizledi.

Çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekolojik döngüyü sağlamak, dere yataklarındaki su akışını sağlıklı hale getirmek ve yazın koku oluşturabilecek kirliliğin önüne geçmek için kentin dört bir yanında çalışmaların devam edeceğini bildirdi.