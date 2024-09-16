Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Hibe Destek

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Çiftçi Destek Programı" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe ile süt otu tohumu dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesi, "Çiftçi Destek Programı" kapsamında üretimin kaliteli ve verimli bir hale gelmesini sağlamak amacıyla projelerine devam ediyor. Yüzde 50 hibe ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere süt otu tohumu (ryegrass) dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 20 Eylül Cuma gününe kadar başvuruları kabul ediyor. Destek almak isteyen üreticiler bu tarihe kadar kayıtlarını oluşturabilecek.