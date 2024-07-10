Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi Sorunları Masaya Yatırdı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi Sorunları Masaya Yatırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in bir araya geldiği toplantıda, Ayvalık ilçesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

10.07.2024 10:56  Güncelleme: 12:11
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in bir araya geldiği toplantıda, ilçenin acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlar masaya yatırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasında yapılan toplantıda, Ayvalık'ta çözüme kavuşturulması gereken sorunlar konuşuldu. Altyapı, su patlakları, su kesintileri, ulaşım, otopark gibi sıkıntıların yaşandığı ilçede kısa sürede sorunların çözüme kavuşturulması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Başkan Ergin, "Ayvalık'ımız için, kentimiz için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliği içerisinde yapacağımız projelerin değerlendirmesini yaptık. Kentimizin geleceği hakkında çok verimli bir toplantı oldu. Hep birlikte, Ayvalık için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Devam eden projelerin hızlandırılması, Ayvalık Belediyesi tarafından yaşama geçerilecek projelere destek verilmesi gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Akın ise daire başkanlarına verdiği talimatlar ile sürecin hızlandırılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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