Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Karesi ilçesi Edremit Caddesi'nde durdurulan 2 araçta ve Ali Hikmet Paşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçlarda ve evde yapılan aramalarda 10 can yeleği, 11 şambrel, 2 el pompası, 8 yağmurluk, uyku tulumu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 avro ve 9 bin 200 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Balıkesir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.