Balıkesir'de 35 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı.

234 personelin katıldığı operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 12 hükümlü, cezaevine teslim edildi.