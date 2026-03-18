Balıkesir'de Bodrum Yangını

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıhüseyinler Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katında istiflenen odunların alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evin bodrum katında hasar oluştu.