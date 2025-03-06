Balıkesir'de İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri Projeleri Başladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Altınoluk Doğu- Güre ve Zeytinli (Edremit) bölgelerinde inşa edilecek ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri için uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik sözleşmeler imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen Altınoluk Doğu-Güre İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi kapsamında 200 bin kişiye hizmet verecek ve günlük 25-30 bin metreküp atık suyu arıtacak tesisin projeleri hazırlanıyor. Proje, bölgedeki çevresel sürdürülebilirliği artırmayı ve denizlerin korunmasını hedefliyor.

Zeytinli (Edremit) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Edremit ilçesine bağlı Zeytinli'de yapılacak ve 500 bin kişiye hizmet verecek günlük 75 bin metreküp kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisinin projeleri de hazırlanıyor. Zeytinli (Edremit) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi kapsamında modern arıtma teknolojileriyle bölgenin çevresel altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınma

Söz konusu projeler, deniz ve kara ekosistemlerinin korunması, su kaynaklarının daha verimli ve sağlıklı kullanılması ile çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önem taşıyor. Yatırımlar tamamlandığında hem bölge halkı hem de turizm sektörü sürdürülebilir bir çevrede faaliyet göstermeye devam edecek.