Balıkesir\'de Kadınlar İçin Yeni Meslek Fırsatları

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Ustalığa kadın eli değecek" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (BALMEK) vereceği eğitimler ile kadınlar, su tesisat ustalığından, ev mobilya boyacılığına kadar 'erkek işi' olarak bilinen birçok meslek dalında eğitim alarak sanayi sektöründe istihdam imkanı bulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda kadınlara yönelik istihdam olanakları da genişliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, BALMEK kurslarıyla sanayide kadın istihdamını ve sürdürülebilir ekonomiye katılımı artırmayı hedefliyor.

20 ilçede kurslar açılacak

BALMEK tarafından il merkezi ve 20 ilçede sanayide kadın istihdamını artırmak için su tesisat ustası, dijital çizim, sıva ustası, oto kaporta ustası, oto göçük tamiri, kano yapımı, kaynak uzmanı, ev mobilya boyacısı, grafik tasarım eğitimi, balık ağı örme, tamiri ve donanımı, dekoratif duvar boyama ustası ve özel bireylerle hediyelik eşya yapımı kursları açılacak.

Başvurular başladı

Mesleki eğitimlerini alan kadınlar, endüstri üretiminde de yeni istihdam alanlarında çalışma fırsatı bulacak. 20 kişilik sınıflarda uzman eğitmenler eşliğinde kurslara katılacak kadınlar, edindikleri tecrübeyle sanayideki birçok iş kolunda da çalışabilecek. 23 Eylül Pazartesi günü itibariyle başvuruların alınmaya başladığı kurslara katılmak isteyenler 'www.balmek.com' ve '0266 241 58 41' iletişim numarası üzerinden detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabilecek.