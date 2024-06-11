Balıkesir'de Kurban Bayramı öncesi cadde trafiğine kapatılacak

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yollarını araç trafiğine kapatacak. Caddenin tamamı, 13-15 Haziran günleri arasında saat 14.00'ten gece 01.30'a kadar taşıt trafiğine kapalı olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) tarafından alınan kararla, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Karara göre, 13-15 Haziran günleri arasında saat 14.00'ten başlayarak gece 01.30'a kadar; Eski Kuyumcular Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi'nin tamamı, Örücüler Caddesi'nin Orhan Pınar Sokak Kavşağı'ndan Yıldırım Caddesi'nin Yaymacılar Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım, Yaymacılar Caddesi'nin LCW mağazası önünden Paşasaray Sokak Kavşağı'na kadar olan kısım taşıt trafiğine kapalı olacak.