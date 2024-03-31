31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.29 itibarıyla Balıkesir'de sandıkların yüzde 21.17'si açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 54.79, AK Parti yüzde 39.53, İYİ Parti yüzde 3.39, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.41, DEM Parti yüzde 0.85 oy oranına sahip bulunuyor.
Balıkesir'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de seçim sonuçları açıklanmaya başladı - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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