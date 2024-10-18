Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 4 günde 35 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 100,58 gram sentetik uyuşturucu, 135,05 gram esrar, 122 adet sentetik ecza hap, 25 kök kenevir bitkisi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 45 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?