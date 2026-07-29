Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale - Son Dakika
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Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale

Balıkesir\'deki Orman Yangınlarına Müdahale
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AK Parti milletvekilleri, Balıkesir'deki yangınlarda can kaybı olmadığını ve müdahaleyi duyurdu.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, TBMM Genel Kurulu'nda Balıkesir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınlara çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahale edildiğini belirten milletvekilleri, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarının AFAD, Kızılay ve ilgili ekipler tarafından karşılandığını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, TBMM Genel Kurulu'nda Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri, yangınlara devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiğini belirterek, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI OLMAMIŞTIR"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Kepsut ilçelerinde aynı anda çok sayıda yangın çıktığını belirterek, "Devletimiz yangınlardan hemen sonra bütün önlemleri almış ve yangınların söndürülmesiyle alakalı büyük bir mücadele verilmiştir. Herhangi bir can kaybı olmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerine, vatandaşlara ve gönüllülere teşekkür eden Canbey, "Allah ülkemizi her türlü felaketten ve yangından korusun diyoruz. Devletimizin yetersiz kalmasıyla alakalı herhangi bir durum söz konusu değildir. Bugün Balıkesir'imizin dört bir tarafında hem uçaklar, hem arazözler, hem greyderler hem de itfaiye erleri büyük bir mücadele vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da, Gömeç'teki yangınlarda hava müdahalesi yapılmadığı yönündeki iddialara değinerek, Balıkesir Valisi ile görüştüğünü söyledi.

Ok, Edremit merkez, Altınoluk ve Gömeç'teki yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 13 itfaiye aracı, 22 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 67 hizmet aracı, 4 dozer, 4 kepçe, 2 TOMA, 6 otobüs ve 658 personelle müdahale edildiğini aktardı.

Yangınlar nedeniyle 210 konutun tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirten Ok, "Herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları AFAD, Kızılay ve ilgili ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır. Kısacası devletimiz yangın bölgesindedir. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendiriyor, hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Orman Yangınlarına Müdahale - Son Dakika

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