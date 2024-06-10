Edremit Sarıkız Anaokulu Öğrencileri Kazdağları'nda Kamp Yaptı - Son Dakika
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Edremit Sarıkız Anaokulu Öğrencileri Kazdağları'nda Kamp Yaptı

Edremit Sarıkız Anaokulu Öğrencileri Kazdağları\'nda Kamp Yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Sarıkız Anaokulu yönetimi, 2023- 2024 eğitim öğretim döneminin tamamlanması öncesinde öğrencileri ve velilerinin katılımı ile Kazdağları'nda kamp yaptı. Kumluca mevkisindeki Olcay Çiftlik kamp alanında 2 gün süren etkinlik süresince velileri ile birlikte kurulan çadırlarda kalan öğrenciler için çeşitli deneyler yapıldı, farklı aktiviteler düzenlendi. Hava karardıktan sonra yakılan kamp ateşinin etrafında müzik dinletisi sunuldu. Çadırda kalan anaokulu öğrencileri, yakan top, elim sende, istop, körebe gibi geleneksel oyunların yanı sıra çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen deneylere katıldı. Okul aile birliği yöneticilerinden Elvan Şahingöz, çocukları küçük yaşta doğaya adapte edebilmek ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla bu tür etkinlikleri organize ettiklerini söyledi. Şahingöz bu etkinliğin yaza çok güzel bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi. Etkinlikte doyasıya eğlenen ve gönüllerince 2 gün geçiren öğrenciler de duygu ve düşüncelerini çok eğlendiklerini ve yeni bir şeyler öğrendiklerini söyleyerek dile getirdi.

10.06.2024 11:59
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Sarıkız Anaokulu yönetimi, 2023- 2024 eğitim öğretim döneminin tamamlanması öncesinde öğrencileri ve velilerinin katılımı ile Kazdağları'nda kamp yaptı.

Kumluca mevkisindeki Olcay Çiftlik kamp alanında 2 gün süren etkinlik süresince velileri ile birlikte kurulan çadırlarda kalan öğrenciler için çeşitli deneyler yapıldı, farklı aktiviteler düzenlendi. Hava karardıktan sonra yakılan kamp ateşinin etrafında müzik dinletisi sunuldu.

Çadırda kalan anaokulu öğrencileri, yakan top, elim sende, istop, körebe'gibi geleneksel oyunların yanı sıra çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen deneylere katıldı.

75 çadırın kurulduğu etkinliğe 75 anaokulu öğrencisi, aileleri ve okul yönetimi ile birlikte yaklaşık 220 kişi katıldı.

Okul aile birliği yöneticilerinden Elvan Şahingöz, AA muhabirine, çocukları küçük yaşta doğaya adapte edebilmek ve çevre sevgisini aşılamak amacıyla bu tür etkinlikleri organize ettiklerini söyledi.

Şahingöz bu etkinliğin yaza çok güzel bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte doyasıya eğlenen ve gönüllerince 2 gün geçiren öğrenciler de duygu ve düşüncelerini çok eğlendiklerini ve yeni bir şeyler öğrendiklerini söyleyerek dile getirdi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Çiftlik, Kumluca, Edremit, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Sarıkız Anaokulu Öğrencileri Kazdağları'nda Kamp Yaptı - Son Dakika

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