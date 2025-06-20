21 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR,
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki Yangın 21 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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