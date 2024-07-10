Balıkesir Dursunbey'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir Dursunbey'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan önce ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangına 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 4 uçak, 2 dozer, 33 araç ve 60 personel ile müdahale edildi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

10.07.2024 14:49
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dursunbey ilçesi Beyce Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Saat 11.39'da ihbar edilen yangın, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 4 uçak, 2 dozer, 33 araç ve 60 personelle yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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