Balıkesir Dursunbey'de kumar operasyonunda 4 kişiye 46 bin 416 TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Emniyetinin Dursunbey'deki kıraathaneye düzenlediği operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 46 bin 416 lira idari para cezası verildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen işletme sorumlusu 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı, işletme sorumlusu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Bozyokuş Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı tespit edildi.
Alınan arama kararının ardından işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, bir masada kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bu kişilere toplam 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi.
Kıraathanede kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen H.A, H.İ.Ö. ve C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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