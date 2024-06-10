Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden Seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sevinç Baykan Özden, oy çokluğuyla Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi. Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla kent gönüllülerinin şehrin yönetiminde söz sahibi olduğu Balıkesir Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 ilçeden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

10.06.2024 09:16  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sevinç Baykan Özden, oy çokluğuyla Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla kent gönüllülerinin şehrin yönetiminde söz sahibi olduğu Balıkesir Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 ilçeden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Balıkesir Kent Konseyi faaliyet videosunun gösterimi yapıldı, ardından da protokol konuşmalarına geçildi.

Genel Kurul'da konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şunları söyledi:

"Balıkesir'imizin önümüzdeki dönem stratejisini ve kalkınma planını belirleyeceğimiz konseyimizde sizlerle etkili bir biçimde iletişim içinde, eşgüdümlü hareket edecek ve o değerleri Balıkesir'in gelişmesi için hep beraber istişareli bir biçimde kullanacağız. Şehrimizin tarımından turizmine, altyapısından üstyapısına, teknolojisine, bütün bu güzelliklerine, potansiyelini birlikte ortaya çıkarmak için eşgüdümle hep birlikte çalışacağız. Bir şehir yönetimi insan kaynağının verimli kullanılması ve en önemli konulardan birisi olan iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda Türkiye'de en uygun olan yerlerin başında Balıkesir geliyor. Onun için yeşil bir Balıkesir için, temiz bir Balıkesir için ve potansiyelini en yüksek düzeyde kullanacak bir Balıkesir için çalışıyoruz. 20 ilçesiyle birlikte Dursunbey'den Bandırma'ya, Erdek'ten Burhaniye'ye kadar hiçbir ayrım yapmadan mücadele ediyoruz. Burada ortak aklı egemen kılmanın en önemli yollarından bir tanesi de kent konseyleridir. Balıkesir'de birikmiş olan potansiyeli, tecrübeyi daha da ileriye taşıyacağız. Bunun için de hiç kimseyi ayırmadan kent ve insanı birbiriyle birleştirerek, insan kenti şekillendirir anlayışıyla çalışacağız. Balıkesir'imiz için danışarak, ortak akılla nitelikli insan kaynağımızla var gücümüzle çalışacağımıza hepinizin huzurlarınızda söz veriyorum. Balıkesir Kent Konseyleri için hakikatten büyük atılımlar gerçekleştirdi. Şimdi bir hedefimiz var. Bu hedefimizi yine birlikte, önceki tecrübeleri de işin içine alarak beraberce dernekleriyle, bütün demokratik kitle örgütleriyle, akademik odalarla birlikte üreten bir konsey haline getirip, bunların sonuçlarını da uygulayan bir Balıkesir'i hep birlikte yaşayacağız."

Balıkesir'i hak ettiği yere taşımak için daha yapacak çok işleri olduğunu söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da şöyle konuştu.

"El birliğiyle, omuz omuza, birbirimize olan inancımız ve güvenimizle güzel işlere imza atacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği gibi kolları sıvadı. Dönüşüm Kongresi ile kentin akademik anlamda değerlendirmesini, burada da STK'ların gözünden yeni bir başlangıç yapabilmek için bizleri buluşturdu."

Konuşmaların ardından Tahir Korucuoğulları'nın başkanlığında, Lale Bayraktar ve Haydar Filiz'in katip üyeliğinde bulunduğu Divan Heyeti, belirlenen gündemleri görüştü. Gündem maddelerinden başkan ve yönetim kurulu seçimleri de yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sevinç Baykan Özden, oy çokluğuyla Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu'nda ise Balıkesir'de faaliyet gösteren 44 kurum, kuruluş, oda ve STK'ların üyeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Balıkesir, Baykan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement