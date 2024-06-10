Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden Seçildi

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sevinç Baykan Özden, oy çokluğuyla Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla kent gönüllülerinin şehrin yönetiminde söz sahibi olduğu Balıkesir Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 ilçeden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Balıkesir Kent Konseyi faaliyet videosunun gösterimi yapıldı, ardından da protokol konuşmalarına geçildi.

Genel Kurul'da konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şunları söyledi:

"Balıkesir'imizin önümüzdeki dönem stratejisini ve kalkınma planını belirleyeceğimiz konseyimizde sizlerle etkili bir biçimde iletişim içinde, eşgüdümlü hareket edecek ve o değerleri Balıkesir'in gelişmesi için hep beraber istişareli bir biçimde kullanacağız. Şehrimizin tarımından turizmine, altyapısından üstyapısına, teknolojisine, bütün bu güzelliklerine, potansiyelini birlikte ortaya çıkarmak için eşgüdümle hep birlikte çalışacağız. Bir şehir yönetimi insan kaynağının verimli kullanılması ve en önemli konulardan birisi olan iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda Türkiye'de en uygun olan yerlerin başında Balıkesir geliyor. Onun için yeşil bir Balıkesir için, temiz bir Balıkesir için ve potansiyelini en yüksek düzeyde kullanacak bir Balıkesir için çalışıyoruz. 20 ilçesiyle birlikte Dursunbey'den Bandırma'ya, Erdek'ten Burhaniye'ye kadar hiçbir ayrım yapmadan mücadele ediyoruz. Burada ortak aklı egemen kılmanın en önemli yollarından bir tanesi de kent konseyleridir. Balıkesir'de birikmiş olan potansiyeli, tecrübeyi daha da ileriye taşıyacağız. Bunun için de hiç kimseyi ayırmadan kent ve insanı birbiriyle birleştirerek, insan kenti şekillendirir anlayışıyla çalışacağız. Balıkesir'imiz için danışarak, ortak akılla nitelikli insan kaynağımızla var gücümüzle çalışacağımıza hepinizin huzurlarınızda söz veriyorum. Balıkesir Kent Konseyleri için hakikatten büyük atılımlar gerçekleştirdi. Şimdi bir hedefimiz var. Bu hedefimizi yine birlikte, önceki tecrübeleri de işin içine alarak beraberce dernekleriyle, bütün demokratik kitle örgütleriyle, akademik odalarla birlikte üreten bir konsey haline getirip, bunların sonuçlarını da uygulayan bir Balıkesir'i hep birlikte yaşayacağız."

Balıkesir'i hak ettiği yere taşımak için daha yapacak çok işleri olduğunu söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da şöyle konuştu.

"El birliğiyle, omuz omuza, birbirimize olan inancımız ve güvenimizle güzel işlere imza atacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği gibi kolları sıvadı. Dönüşüm Kongresi ile kentin akademik anlamda değerlendirmesini, burada da STK'ların gözünden yeni bir başlangıç yapabilmek için bizleri buluşturdu."

Konuşmaların ardından Tahir Korucuoğulları'nın başkanlığında, Lale Bayraktar ve Haydar Filiz'in katip üyeliğinde bulunduğu Divan Heyeti, belirlenen gündemleri görüştü. Gündem maddelerinden başkan ve yönetim kurulu seçimleri de yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sevinç Baykan Özden, oy çokluğuyla Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yönetim Kurulu'nda ise Balıkesir'de faaliyet gösteren 44 kurum, kuruluş, oda ve STK'ların üyeleri yer aldı.