Balıkesir Susurluk'ta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı, yolcu kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Susurluk'ta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı, yolcu kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Susurluk\'ta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı, yolcu kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk'taki Şeker Fabrikası mevkisinde otomobil bariyerlere çarptı ve kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir- Bursa kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde, O.E. idaresindeki 10 LT 066 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü O.E. ile araçta sıkışan yolcu İ.E. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan İ.E. ile sürücü O.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıAcil DurumBalıkesirSusurlukİtfaiyeGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Kızını kaybeden Atilla Taş’ın yıllar önceki sözleri yürek burktu Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
00:34
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 03:28:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı, yolcu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei