Balıkesir'de tıp fakültesi mezuniyet coşkusu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversitenin Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende genç hekimler diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Törene Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Türk bayraklarıyla salona giren öğrencilerin yerlerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Uğurlu tıp eğitiminin yalnızca bilimsel bilgiyle değil, aynı zamanda etik değerler, vicdan ve insan sevgisiyle bütünleştiğinde anlam kazandığını belirterek, mezun öğrencileri tebrik etti.

Oğurlu, üniversitenin yetiştirdiği hekimlerin ülkenin sağlık sistemine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyleyerek, genç hekimlere meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Dekan Prof. Dr. Tülin Akarsu Ayazoğlu ise hekimliğin büyük bir sorumluluk, özveri ve adanmışlık gerektirdiğini vurgulayarak, genç doktorlara başarılarla dolu bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Tıp Fakültesi Hastanesinin Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar da sağlık hizmetlerinin niteliğinin genç doktorların bilgi birikimi ve özverili çalışmalarıyla daha da yükseleceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından fakülteden mezun olan öğrenciler yemin ederek hekimlik mesleğine bağlılıklarını dile getirdi.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin ve mezun tüm öğrencilere diplomalarının takdim edildiği tören, keplerin atılmasıyla sona erdi.