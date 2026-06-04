Balkan Genelkurmay Başkanları Toplantısı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bayraktaroğlu, toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda. şunlar kaydedildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik/Yunanistan'da düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu toplantı kapsamında; Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milan Mojsilovic ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi'ni imzaladı."
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