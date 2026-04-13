Balkanlar'ın Önemi Vurgulandı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Balkanlar'ın batısıyla temas kurmanın Avrupa kıtasının güvenliği ve istikrarı açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, altı günlük çalışma ziyareti kapsamında Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'i ziyaret edeceğini, Arnavutluk'a ise daha sonra, Belçika'nın Tiran'daki büyükelçilik binasının açılışı için özel bir görev kapsamında gideceğini belirtti.

Balkanlar'ın batısıyla temas kurmanın Avrupa kıtasının güvenliği ve istikrarı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Prevot, şunları kaydetti:

"Batı Balkanlar Avrupa'nın kapısında değildir, Avrupa'nın içindedir. Onların güvenliği bizim güvenliğimiz, onların istikrarı bizim istikrarımızdır. Bu ülkelerin bazıları Avrupa Birliği'ne katılmak için 20 yıldan fazla süredir beklemektedir. Bu nedenle güvenilir bir entegrasyon perspektifini sürdürmek önemlidir ancak süreç liyakate dayalı olmaya devam etmektedir. Hukukun üstünlüğü, yargı, yolsuzlukla mücadele ve bölgesel uzlaşı konularında gerekli reformları hayata geçirme cesaretini göstermelerini bekliyoruz."

Prevot, Belçika'nın bölgede hem siyasi hem de ekonomik açıdan aktif ortak olmaya devam edeceğini ve ziyaretler kapsamında ortaklıkları daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.