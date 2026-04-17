Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

17.04.2026 13:56
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından Telegram’da bombalama tehdidinde bulunan ve gözaltın alınan lise öğrencisi tutuklandı. Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I.'nin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI SONRASI BOMBA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Telegram üzerinden Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin bomba fotoğrafları paylaştığı ve bombalama yapacağına dair mesajlar yazdığı tespit edildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçildi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Burak Doğan'ın haberine göre; gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş, Telegram, Güncel, Gündem, Son Dakika

