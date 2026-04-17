Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, şüphelinin Telegram üzerinden Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin bomba fotoğrafları paylaştığı ve bombalama yapacağına dair mesajlar yazdığı tespit edildi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçildi.
Burak Doğan'ın haberine göre; gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
