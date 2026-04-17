İtalya’da gerçekleşen ve “ Napoli usulü soygun” olarak anılan olay ülkeyi şoke etti. Bir grup soyguncu, girdikleri noktadan banka kasalarını boşaltarak izlerini kaybettirdi.
Görüntülere yansıyan olayda, şüphelilerin soygunun ardından kanalizasyon hattını kullanarak kaçtıkları dikkat çekti. Soyguncuların, güvenlik önlemlerini aşarak tüm kiralık kasa bölmelerini hedef aldığı belirtildi.
Olay sırasında içeride bulunan rehinelerin ifadeleri ise dikkat çekti. Rehineler, soyguncuların “nazik” davrandığını ve konuşmalarından Napoli aksanı taşıdıklarını söyledi.
Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin kimlikleri ve nasıl bu kadar planlı hareket ettikleri henüz netlik kazanmadı. Kanalizasyon üzerinden kaçış yöntemi ve kasaların tamamen boşaltılması, olayın profesyonel şekilde planlandığını ortaya koydu.
Soyguncuların henüz yakalanamaması ise ülkede endişe ve merakı artırdı.
Son Dakika › Napoli › Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı - Son Dakika
