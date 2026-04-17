Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı - Son Dakika
17.04.2026 13:56
İtalya’da gerçekleşen soygun, görüntülere de yansıyan anlarla gündem oldu. Banka kasalarının tümünü boşaltan şüphelilerin kanalizasyon hattını kullanarak kaçtıkları görülürken, içeride bulunan rehineler soyguncuların nazik davrandığını ifade etti. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, olayın ardındaki gizem sürüyor.

İtalya’da gerçekleşen ve “ Napoli usulü soygun” olarak anılan olay ülkeyi şoke etti. Bir grup soyguncu, girdikleri noktadan banka kasalarını boşaltarak izlerini kaybettirdi.

Görüntülere yansıyan olayda, şüphelilerin soygunun ardından kanalizasyon hattını kullanarak kaçtıkları dikkat çekti. Soyguncuların, güvenlik önlemlerini aşarak tüm kiralık kasa bölmelerini hedef aldığı belirtildi.

REHİNELERDEN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Olay sırasında içeride bulunan rehinelerin ifadeleri ise dikkat çekti. Rehineler, soyguncuların “nazik” davrandığını ve konuşmalarından Napoli aksanı taşıdıklarını söyledi.

GİZEM SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin kimlikleri ve nasıl bu kadar planlı hareket ettikleri henüz netlik kazanmadı. Kanalizasyon üzerinden kaçış yöntemi ve kasaların tamamen boşaltılması, olayın profesyonel şekilde planlandığını ortaya koydu.

ÜLKEDE ENDİŞE HAKİM

Soyguncuların henüz yakalanamaması ise ülkede endişe ve merakı artırdı.

Napoli, İtalya, Napoli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Naziklermiş)) ne günlere geldik 0 0 Yanıtla
    Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Ne söyleyecekler herkes senin gibi atıp sallayamiyor hakan caf caf soyadin gibisin caf caf belliki soyanlar yine bankanın kendi icindeki personeli misal örnek bu banka Ankara'da diyelim İzmir'deki çalışan banka çalışanları bankayı soymus anladinmi caf xaf biliyorsun banka çalışanları çok nazik 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
