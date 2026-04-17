Antalya Diplomasi Forumu\'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye\'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkiye'de temaslarına başladı. Şara, bölgesel gelişmelerin ele alındığı forumda katılımcılara hitap etti.
Suriye'nin kuzeyinin tüm yabancı askerlerden arındırıldığını ve SDG'nin tamamen feshedilerek Suriye ordusuna entegre edildiğini belirten Şara, "Çok iyi ilerliyoruz. Şu an çatışmayı gerektirecek bir durum yok. Bütün taraflar Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekliyor. Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık. Bütün yabancı askerler ayrıldı" ifadelerine yer verdi.
Açıklamalarının devamında "Suriye'yi yeniden ayağa kaldırdık" diyen Şara "Ülkemizi yatırım fırsatına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hem enerji alanında hem de pek çok emtia açısından bir tedarik zinciri köprüsü haline geldi. Birçok ülke Suriye topraklarını kullanarak ihracatını yapıyor" şeklinde konuştu.
Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Antalya'da bir araya geldi. Görüşmede enerji alanındaki işbirliği imkanları ele alındı. Bu kapsamda Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesinin, Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin genel kalkınmasına da destek verileceği ifade edildi.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Şara, Aliyev'in dışında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.
