İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter\'den manidar paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından bugün de parti içinden peş peşe fesih haberleri geldi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP'nin Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının feshedildiğini açıkladı. Partideki "teşkilat depremi" sürerken, İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Kişisel X hesabından manidar bir paylaşım yapan Yönter, "Allah bes baki heves" ifadelerini kullandı.
Yönter, söz konusu paylaşımının ardından bir başka dikkat çeken bir tweeti de "retweet"ledi. Yönter'in retweet'lediği paylaşımda "Hırsla kalkan zararla oturur" ifadeleri yer aldı.
