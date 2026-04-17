Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

17.04.2026 12:49
Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku olayında çarpıcı ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Sonel'in açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin eski Valisi Tuncay Sonel ile ilgili gündeme gelen çeşitli iddialar üzerine harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla kapsamlı bir idari süreç başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında Tuncay Sonel, açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma dosyasında 'Kasten insan öldürme', 'Cinsel saldırı', 'Suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçu bildirmeme', 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

"EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE DAİR YETERLİ SUÇ ŞÜPHESİNE ULAŞILDI..."

Yazıda, "Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nın 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nın161/6'ncı maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere; gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

Valiler hakkında kişisel suçları sebebiyle soruşturma yapılmasının, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, görev sebebiyle soruşturma yapılmasının ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütüldüğü bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emi Emii Emi Emii:
    Ben cami imamı zannetmiştim ilk gördüğümde sonradan vali olduğunu okudum yanlış resim koydular zannetmiştim . 2 2 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ağamız zahmet buyurmuş 10 gün oldu !!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
