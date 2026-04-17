Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında önemli verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiği bildirildi.
EGM açıklamasında, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hesapların, kamuoyunda panik ve kargaşa yaratabilecek içerikler yaydığı ifade edildi.
Açıklamada, halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa sevk eden toplam 411 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın da kapatıldığı bildirildi.
EGM, provokatif içeriklere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, kamu düzenini zedeleyebilecek paylaşımlara karşı gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.
