Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
17.04.2026 15:07
Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırıları sonrası yürütülen çalışmalarda 1.866 URL’ye erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, halkı yanıltan, tehdit ve eylem çağrısı yapan paylaşımlar nedeniyle 411 kişinin yakalandığını ve “C31K” oluşumuna ait 111 kanalın kapatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında önemli verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiği bildirildi.

307 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

EGM açıklamasında, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hesapların, kamuoyunda panik ve kargaşa yaratabilecek içerikler yaydığı ifade edildi.

TEHDİT VE EYLEM ÇAĞRISI YAPANLAR YAKALANDI

Açıklamada, halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa sevk eden toplam 411 kişinin yakalandığı kaydedildi.

111 TELEGRAM KANALI KAPATILDI

Soruşturma kapsamında “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın da kapatıldığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

EGM, provokatif içeriklere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, kamu düzenini zedeleyebilecek paylaşımlara karşı gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Son Dakika Güncel Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
