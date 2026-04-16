Küba ABD saldırısına karşı uyarı yaptı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesine yönelik olası bir ABD askeri saldırısına dair endişelerini dile getirdi ve Küba halkını hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ ANCAK GÖREVİMİZ HAZIRLIKLI OLMAK"

Başkent Havana'da, Küba Devrimi'nin "sosyalist karakterinin" ilan edilişinin 65. yıl dönümü dolayısıyla konuşan Canel, ABD ile yaşanan gerilime değindi.

Canel, ABD'nin Küba'ya askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak, "Savaş istemiyoruz ancak görevimiz, savaşı önlemek için hazırlıklı olmak ve eğer kaçınılmaz olursa onu kazanmaktır. Hiç şüpheniz olmasın, Küba zafer kazanacak bir devlettir." dedi.

Ülkenin oldukça zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Canel, Küba halkına olası bir işgale karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik çok boyutlu bir saldırganlık politikası izlediğini savundu.

Küba halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılardan, ülkeye ambargo uygulayan ABD'yi sorumlu tutan Canel, "Kübalı ailelerin yaşadığı acıdaki mutlak sorumluluğu kimse inkar edemez." diye konuştu.

TRUMP: İRAN'DAN SONRA KÜBA'YA BAKABİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.