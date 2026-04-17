Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz

17.04.2026 11:47
Okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasının gündemde olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

AİLELER DE SORUMLU OLACAK 

Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

SİLAH MUHAFAZASINA DÜZENLEME 

Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

OKUL VE BENZERİ YERLERDE İŞLENEN CİNAYETLER... 

Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. 

TELEVİZYON PROGRAMLARI 

Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

    Yorumlar (4)

  • Adem Çotak Adem Çotak:
    18 yaşına kadar çocuk nasıl ailenin velayetindeyse 18 yaşına kadar işlemiş olduğu her suçtan ailede bu suçu işlemiş gibi yargılanmalı 0 0 Yanıtla
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Mükemmel bir karar inşallah yasalaşır.Herkes çocuğunu denetlesin. 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Israil devlerinin zihniyeti anne baba ne yapsin en az uc cocuk istiyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Sernazze Sernazze:
    çok doğru bir karar, çok hızlı yapılması lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
