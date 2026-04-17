Şarkıcı Rıza Tamer Şişman\'ın ölümü şüpheli bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan şarkıcı Rıza Tamer Şişman (43), hayatını kaybetti. Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, reçeteli ilaçlarını içen Şişman bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şişman, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)