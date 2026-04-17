Şarkıcı Rıza Tamer Şişman\'ın ölümü şüpheli bulundu

17.04.2026 12:19  Güncelleme: 12:21
Muğla’nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen şarkıcı Rıza Tamer Şişman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm şüpheli bulunurken, cenaze otopsi için adli tıpa gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan şarkıcı Rıza Tamer Şişman (43), hayatını kaybetti. Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

EVİNDE FENALAŞTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, reçeteli ilaçlarını içen Şişman bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şişman, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    çekti kokoyu sonuç ölüm kullanmayan ünlü yokmuş gördük 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
