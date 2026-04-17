Balkanlarda Türkiye'nin Yapıcı Rolü

17.04.2026 14:24
Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, Türkiye'nin Balkanlar'da krizleri önleyici rolünü vurguladı.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/MEHMET ŞAH YILMAZ - Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Balkan coğrafyasının hassas bir bölge olduğunu belirterek, "Bosna Hersek'in, Sırbistan'ın, Kosova'nın olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu bölgenin içinde her zaman krize dönüşebilecek bir ortam oluşabiliyor. O yüzden Türkiye'nin, her zaman yapıcı rolü var buradaki liderlerle. Cumhurbaşkanlarımızın, dışişleri bakanlarımızın ve bakanlarımızın yakın dostane ilişkileri sayesinde bugün Balkanlar'da bir kriz yok." dedi.

Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Damka, Türkiye'nin tüm kurumlarının Kosova ile çok güzel ilişkileri olduğunu söyledi.

Damka, "İki ülke arasındaki ilişkiler deyince sanki iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz." diyerek, Türkiye'de çok sayıda Kosovalının yaşadığını, aynı zamanda Kosova'da da Türk vatandaşlarının, Türk soydaşlarının bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Kosova arasında son dönemde iki ana başlık üzerinde yoğun ilişkiler olduğunun altını çizen Damka, bunlardan birinin savunma sanayisi, diğerinin ise ekonomik ilişkiler olduğunu belirtti. Damka, şunları ifade etti:

"Savunma sanayisi üzerine ilişkilerimiz somut örneklerini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi Kosova'da makine kimya endüstrisiyle ortaklaşa kurulacak olan mermi fabrikası. Aynı zamanda savunma sanayisinde yapılan bütün işbirliklerimiz bu dönemde daha yoğun."

Damka, iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda da ilişkilerin olduğunu söyledi.

ADF'ye beşinci katılışı olduğunu belirten Damka, "Her geçen gün büyüyen ADF, önemli bir merkez haline geliyor. Aslında diplomasinin merkezi haline geliyor. Güzel görüşmeler gerçekleşiyor, güzel görüşmelerin yanında güzel beyanlarda bulunan liderleri görebiliyoruz. Bunlar bizim için ufku açacak, işbirliğimizi geliştirecek, değişik ülkelerin bakanlarıyla görüşerek Kosova'mızı hem tanıtabiliyoruz hem onlarla ilişkileri geliştirmek için de adımlar atmış oluyoruz." diye konuştu.

Damka, organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı, teşekkür etti.

Balkan coğrafyasının hassas bir bölge olduğuna işaret eden Damka, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'in, Sırbistan'ın, Kosova'nın olduğu bir bölge. Dolayısıyla bu bölgenin içinde her zaman krize dönüşebilecek bir ortam oluşabiliyor. O yüzden Türkiye'nin, her zaman yapıcı rolü var buradaki liderlerle. Cumhurbaşkanlarımızın, dışişleri bakanlarımızın ve bakanlarımızın yakın dostane ilişkileri sayesinde bugün Balkanlar'da bir kriz yok. Bunun olmaması için de Türkiye Dışişleri her zaman çaba sarf ediyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin Balkanlar'daki bu yapıcı rolü devam eder. Türkiye'nin istikrarı korumaya yönelik atmış olduğu adımlar bizim için şahane."

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Balkanlar, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Kosova, Kültür, Güncel, Son Dakika

