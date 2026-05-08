Bandırma Belediye Başkanı Mirza, Yapılan Çalışmalar ile Projelerini Anlattı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, göreve başladığı günden bu yana yapılan çalışmalar ile projelerini anlattı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, göreve geldikleri dönemden bu yana yapılan projeleri Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlara aktardı.

Mirza, belediye olarak şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz projeleri ve gelecek dönem hedeflerimizi sizlerle paylaşmak için bu akşam bir aradayız. Sizlerin sorularını cevaplamak, taleplerinizi doğrudan dinlemek bizim için çok önemli" dedi.

Toplantı sırasında vatandaşlar, altyapıdan sosyal hizmetlere, kültür-sanat etkinliklerinden kentsel dönüşüme kadar merak ettikleri konuları Mirza'ya sordu. Mirza, belediyenin tamamlanan projelerinin yanı sıra devam eden ve planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Mirza belediye ekiplerinin çalışmalarına dikkati çekerek, "Bandırmamız için gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bize güvenen ve desteğini esirgemeyen siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim. Sizlerin güveni ve desteği bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" diye konuştu.

Mirza, toplantının sonunda katılımcılara teşekkür ederek, "Hep birlikte Bandırma'yı daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.