Bandırma Belediyesi İstihdam ve Yerel Ekonomiye Katkı Sağlıyor

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediye bünyesinde faaliyet gösteren imalathaneyi ziyaret etti. Yerel ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Başkan Mirza, "Burada yalnızca yemek üretmiyoruz, aynı zamanda istihdam alanları kazandırıyoruz" dedi.

İmalathanede, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılan üç çeşit yemek, üniversite öğrencilerine sunulan çorba ve belediye kafelelerinde servis edilen yemeklerle tatlılar hazırlanıyor. Gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun olarak üretim yapılıyor.

"Yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz"

Üretim alanlarını gezerek mutfak, pastane ve soğuk hava depolarındaki süreçler hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hijyenik ve kaliteli üretim yapıyoruz. Burada yalnızca yemek üretmiyoruz, aynı zamanda istihdam alanları kazandırıyor, yerel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin sofralarına sıcak bir destek sunmaya, dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz" dedi.