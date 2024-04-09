Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.
İnönü Caddesi'nde yürüyen Z.Y'ye (34), karşıya geçmeye çalışırken T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da motosiklet kazası: Kadın yaralandı - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlarla bayramlaştı. Tengir ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Tengir, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamaya ve onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi'nin ilk toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Yüreğir için çalışacaklarını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi, Iğdır Tuzluca ilçesinde mazbatanın seçimlerde 2'inci olan adaya verilmesi hakkında YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu.
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