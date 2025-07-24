Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün başlayan arazi yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Şirinçavuş Mahallesi'ndeki arazilerde dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, tarım arazilerinde ve zeytinliklerde hasar oluştuğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'daki Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?