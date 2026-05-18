Bangkok'ta Otobüs-Tren Kazası: 8 Ölü
Bangkok'ta Otobüs-Tren Kazası: 8 Ölü

Bangkok'ta Otobüs-Tren Kazası: 8 Ölü
18.05.2026 13:34
Tayland'da trenin otobüsle çarpıştığı kazada tren makinistinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

BANGKOK, 18 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası tren makinistinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Cumartesi öğleden sonra Chachoengsao eyaletinden Bangkok'un Bang Sue bölgesine doğru seyir halinde olan bir tren, başkentin merkezindeki bir hemzemin geçitte otobüsle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle küçük çaplı patlama sesleriyle birlikte yangın çıkarken, çevredeki çok sayıda araba ve motosiklet de kazaya karışmış, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerin tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirilmişti.

Tayland medyasının pazar günkü haberine göre polis tarafından yapılan açıklamada, tren makinisti ile hemzemin geçit sinyalizasyon görevlisinin detaylı idrar testi sonuçlarının pazartesi günü resmi olarak açıklanacağı ve kusurlu personeller hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
