Bangladeş Bogura'da çeltik hasadı çiftçilerin yoğun mesaisiyle sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bangladeş'in kuzeyindeki Bogura kentinde çiftçiler, ülkenin temel gıda maddesi olan çeltiğin hasadı için yoğun mesai harcıyor. Çeltik, yerel halkın başlıca geçim kaynağı olması nedeniyle bölge için ayrıca önem taşıyor.
BOGURA, 19 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş'in kuzeyindeki Bogura kentinde çiftçiler, ülkenin temel gıda maddesi ve yerel halkın başlıca geçim kaynağı olan çeltiğin hasadı için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: Xinhua
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