Bangladeş\'te 10 aydan kısa sürede 100 binden fazla dang humması vakası ve 316 ölüm var

DAKKA, 14 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te 10 aydan kısa bir süre içerisinde en az 100.000 yeni dang humması vakası kaydedilirken, 300'den fazla kişi sivrisinek kaynaklı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre, 13 Ekim itibarıyla kaydedilen 103.396 vaka ve 316 ölümle birlikte dang humması salgını endişe verici boyutlara ulaştı.

Dang humması kaynaklı ölümlerin 71'i ekim, 148'i eylül, 43'ü ağustos, 36'sı temmuz ve 13'ü haziran ayında gerçekleşti.

Ülke genelinde salı günü yerel saatle 08.00 itibarıyla son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, 1.954 yeni dang humması vakası bildirildi.

Açıklamada, geçen ay 43.774 kişinin sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalandığı, ekim ayının başından bu yana ise 23.776 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Bangladeş'te muson mevsimi hastalığı olarak bilinen dang humması, haziran-eylül döneminin dışında da yayılmaya devam ediyor. Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman salı günü ilgili yetkililere, dang hummasıyla mücadele kapsamında mahallelerde hoparlörler aracılığıyla halkı bilinçlendirme kampanyaları yürütmeleri talimatını verdi.