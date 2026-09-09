Bangladeş'te kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 999'a yükseldi - Son Dakika
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Bangladeş'te kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 999'a yükseldi

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Bangladeş'te mart ayından bu yana süren kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 999'a ulaştı. Son bir ayda 100'den fazla çocuk ölürken, ülkede 166 binden fazla şüpheli vaka kaydedildi ve 6 ay-5 yaş arası çocuklara öncelik verilen aşılama kampanyası sürüyor.

Bangladeş'te mart ayı ortasından bu yana devam eden salgında kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 999'a yükseldiği bildirildi.

Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülkede etkili olan kızamık salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, ülkede yıl başından bu yana kızamık şüphesiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı dün itibarıyla 999'a yükseldi.

Son bir ayda 100'den fazla çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, mart ayından bu yana 166 binden fazla şüpheli kızamık vakası kaydedildi.

Ülkede mart ayında başlatılan acil aşılama kampanyasında ilk etapta 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara öncelik verilirken, aşılama süreci daha sonra aşamalı olarak ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te kızamık salgınında ölen çocuk sayısı 999'a yükseldi - Son Dakika

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