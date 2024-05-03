Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan üç bölgede meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yıldırım düşmesiyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yıldırım kaynaklı ölümlerin çoğunluğu tarım arazilerinde çalışan insanların bulunduğu kırsal alanlarda gerçekleşti. Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2011-2020 yılları arasında 2.164'e ulaştı ve iklim değişikliğiyle birlikte bu tür olayların arttığı belirtiliyor.

03.05.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAKKA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan üç bölgede yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Perşembe günü şafak vaktinden öğlene kadar etkili olan şiddetli yağışlarda, Rangamati bölgesinin farklı semtlerinde üç, Cox's Bazar bölgesinde iki ve Khagrachhari bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi.

Yıldırım kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğu ise insanların tarım arazilerinde çalıştığı kırsal alanlarda meydana geldi.

Yoğun nüfuslu Güney Asya ülkesinde, yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım kaynaklı ölümler yaygın olarak görülüyor.

Bangladeş Afet Yönetim ve Yardım Bakanlığı'na göre, ülkede 2011-2020 yılları arasında yıldırım düşmesi sonucu 2.164 kişi hayatını kaybetti. Artış eğilimini göz önünde bulunduran Bangladeş hükümeti, 2016 yılında yıldırım düşmesini ulusal afet ilan etti.

Uzmanlar, yıldırım kaynaklı ölümlerdeki artışı, ülkeyi afet etkilerine karşı daha savunmasız hale getiren iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Hükümet, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
10:33 Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 11:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement