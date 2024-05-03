Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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DAKKA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in güneydoğusunda yer alan üç bölgede yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Perşembe günü şafak vaktinden öğlene kadar etkili olan şiddetli yağışlarda, Rangamati bölgesinin farklı semtlerinde üç, Cox's Bazar bölgesinde iki ve Khagrachhari bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi.

Yıldırım kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğu ise insanların tarım arazilerinde çalıştığı kırsal alanlarda meydana geldi.

Yoğun nüfuslu Güney Asya ülkesinde, yılın bu döneminde kurak mevsimden yağmurlu yaz mevsimine geçilirken yıldırım kaynaklı ölümler yaygın olarak görülüyor.

Bangladeş Afet Yönetim ve Yardım Bakanlığı'na göre, ülkede 2011-2020 yılları arasında yıldırım düşmesi sonucu 2.164 kişi hayatını kaybetti. Artış eğilimini göz önünde bulunduran Bangladeş hükümeti, 2016 yılında yıldırım düşmesini ulusal afet ilan etti.

Uzmanlar, yıldırım kaynaklı ölümlerdeki artışı, ülkeyi afet etkilerine karşı daha savunmasız hale getiren iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor.