Bangladeş\'teki Sel Felaketi: 51 Ölü

COX'S BAZAR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sellerde 51 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı tarafından pazar günü yayımlanan afet durumu günlük raporuna göre, ülkenin toplam 64 bölgesinden 7'sinde 1,02 milyondan fazla kişi seller nedeniyle mahsur kaldı.