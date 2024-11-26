Bank of China'nın Eski Başkanı İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Bank of China'nın Eski Başkanı İdam Cezasına Çarptırıldı

Bank of China'nın eski başkanı Liu, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla idam cezası aldı.

26.11.2024 16:47
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Çin'in en büyük kamu bankalarından Bank of China'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Lien'gı, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Şandong eyaletinin Cinan şehrinde görülen davada mahkeme, Liu hakkında, Bank of China ve daha önce görev yaptığı Çin İthalat-İhracat Bankasındaki (Eximbank) idari konumunu kötüye kullanarak 121 milyon yuan (yaklaşık 16,7 milyon dolar) rüşvet aldığına, ayrıca koşulları karşılamayan şirketlere yasa dışı kredi sağlayarak kamuyu 190,7 milyon yuan (26,2 milyon dolar) zarara uğrattığına hükmetti.

Mahkeme, eski yöneticiye "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Daha önce Çin Merkez Bankasında (PBoC) da görev yapan 62 yaşındaki Liu, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında şimdiye dek hedef alınan en üst düzey isim olmuştu.

2018'de Bank of China'nın Genel Müdürü, 2019'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Sekreteri olan Liu, Şubat 2023'te ani bir kararla görevden alınmış, Mart 2023'te hakkında soruşturma açılmış, Ekim 2023'te ise Komünist Partiden ihraç edilerek hakkında kovuşturma başlatılmıştı.

Kamu bankaları ve varlık fonları hedefte

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'deki Ulusal Kongresi'nin ardından, partinin yolsuzluk soruşturmalarından sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun değişmesiyle soruşturmaların kamuya ait büyük bankalara ve varlık fonlarına uzanması dikkati çekiyor.

Yolsuzlukla mücadele, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in 10 yıllık iktidarında en önem verdiği sorunların başında yer almış, bu dönemde onlarca üst düzey yetkili, yolsuzluk soruşturmalarıyla görevden alınmıştı.

Soruşturmalar, Şi'nin Çin kamuoyu nezdinde itibarını artırırken soruşturmaları parti içinde kendisine rakip gördüğü veya kendi çizgisine uymadığını düşündüğü kişileri elemek için kullandığı eleştirileri yapılmıştı.

Çin lideri, ÇKP Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iş dünyası ile bağları olan parti kadrolarının ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek, yolsuzluk soruşturmalarının süreceğinin sinyalini vermişti.

Şi, konuşmasında, "Önde gelen konumlardaki parti kadrolarının çıkar gruplarının ve güçlü hiziplerin sözcüleri ve ajanları haline gelerek iş dünyasıyla suç birliği yapmasına 'dur' demeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bank of China'nın Eski Başkanı İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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