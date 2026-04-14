Mevduatta Kısa Vadeye İlgi Artıyor, Uzun Vade Geriliyor

Mart ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan mevduatta kısa vadeye ilgi artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre, sektördeki toplam mevduat şubat sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 42.9 oranında artarak 28 trilyon 292 milyar liraya çıktı. Bu dönemde vadesiz mevduatlar yüzde 64.6 artarak 11 trilyon 157 milyara ulaştı ve toplam içindeki payı yüzde 39.4'e yükseldi. 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 85.1 artarak 4.8 trilyonu geçerken, payı yüzde 17'ye çıktı. 1-3 ay arası vadeli mevduat yüzde 33.7 artarak 9 trilyon 362 milyara ulaştı. Böylece vadesi 3 aya kadar olan toplam mevduat yüzde 54.5 artarak 25.3 trilyon lirayı aştı ve bu grubun toplam içindeki payı yüzde 89.5'e yükseldi.

BDDK verilerine göre, uzun vadeli mevduatlara ilgi azaldı. 3-6 ay arası vadeli mevduat yüzde 23.6 azalarak 1 trilyon 866 milyara geriledi ve payı yüzde 6.6'ya düştü. 6-12 ay arası vadeli mevduat yüzde 7.7 artmasına rağmen payı yüzde 1.9'a indi. 1 yıl üzeri mevduatın payı da yüzde 1.9'a geriledi. Toplam mevduatın 15 trilyon 998 milyar lirasını TL hesaplar oluşturdu, bunun büyük kısmı kısa vadeli hesaplarda toplandı. Döviz ve altın hesaplarında da vadesiz hesaplar öne çıktı.

BDDK verilerine göre, toplam mevduatın 26.5 trilyon liralık kısmı yurtiçi yerleşiklere ait bulunuyor. Yurtiçi yerleşiklere ait mevduatın yüzde 82'si 2.9 milyon hesapta bulunuyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürüyor ve büyüklüğü 1.5 milyar liraya kadar indi. Öte yandan, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Türkiye'deki finansal varlıkların büyüklüğü mart sonu itibarıyla 50 trilyon 939 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların finansal varlıklarında TL mevduat, döviz hesapları, altın hesapları, devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senetleri öne çıktı.