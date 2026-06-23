Baraj Doluluk Oranları Günlük Paylaşılacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacak" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Su kaynaklarımızın şeffaf ve etkin yönetimi, yarınlara bırakacağımız en büyük mirastır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık olarak takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük olarak paylaşacak. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda; veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız" dedi.