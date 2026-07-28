Barajdan Sızanlar: Yerdeşlik Tahayyülleri - Son Dakika
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Barajdan Sızanlar: Yerdeşlik Tahayyülleri

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1 Ağustos'ta Salt Beyoğlu'nda, hafıza ve arşivi irdeleyen film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkileri irdeleyen "Barajdan Sızanlar" sergisi kapsamında hazırlanan "Yerdeşlik Tahayyülleri" gösterim programı, 1 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da düzenlenecek etkinlikte, Cihad Caner, Valentin Noujaim, Nour Ouayda ve Laila Hida'nın hazırladığı 7 film gösterilecek.

Program kapsamında, Cihad Caner'in 1972'de Rotterdam'daki misafir işçileri hedef alan olayların yaşandığı Afrikaanderwijk Mahallesi'nin hafızasına odaklanan "(Re)membering the riots in Afrikaanderwijk in 1972 or guest, host, ghos-ti (1972 Afrikaanderwijk Ayaklanmalarını Yeniden Hatırlamak)" filmi izleyiciyle buluşacak.

Valentin Noujaim'in Paris'teki bir iş merkezinin tarihsel ve politik katmanlarını irdeleyen "La Defense" üçlemesi ("Pacific Club", "To Exist Under Permanent Suspicion/Şüphenin Gölgesinde Yaşayanlar" ve "Demons to Diamonds/Şeytanlar ve Elmaslar"), Nour Ouayda'nın bir sabah şehirde beliren sıra dışı ağaçlar ve bitkilerin gizemini anlatan "The Secret Garden (Gizli Bahçe)" filmleri de programda yer alacak.

Etkinlik, Laila Hida'nın çölün oryantalist temsillerini inceleyen "Into the Maw of the Spectacle (Gösterinin Derinliklerine Doğru)" ile "Sange Khara (Sert Kaya)" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek programda filmler, orijinal dillerinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Öte yandan, "Barajdan Sızanlar" sergisinin son turu, 20 Ağustos saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Ağustos, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajdan Sızanlar: Yerdeşlik Tahayyülleri - Son Dakika

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