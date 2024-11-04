Barcelona Havalimanı'nı Su Bastı

Güncel

Kullandığı ifadeler ağza alınacak gibi değil

CHP, Ahmet Özer\'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor

- Barcelona'da havalimanını su bastı

BARSELONA - İspanya'da şiddetli yağışlar nedeniyle Barselona Uluslararası Havalimanı'nı su bastı.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barselona'daki uluslararası havalimanındaki yolcu terminali, pist ve otoparkı şiddetli yağışlar nedeniyle su bastı. Su tahliye çalışmalarının başladığı havalimanında onlarca uçuş iptal edildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, konuyla bir kriz masası oluşturulduğu, yağışlara yol açan fırtınanın havalimanına erişimi de engellediği belirtildi. Açıklamada, havalimanından ayrılan yolcuların çıkışlarını sağlamak için bariyerlerin kaldırıldığı, raylı sistemle ulaşımların ise geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Katalonya yerel yönetimi iki bölgede devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle halka seyahat etmekten kaçınmaları, nehirlerden ve vadilerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı turistik Barselona kenti için kırmızı alarm verildi.

İspanya'da geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Valencia bölgesinde 214, Kastilya-La Mancha'da 2, Malaga'da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği, köprülerin çöktüğü ve yerleşim yerlerinin çamurla kaplandığı selin ardından temizlik çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.